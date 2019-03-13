شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة..7 معلومات عن صفقة الأهلى المنتظرة لترميم الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى النصر على ضم المدافع أحمد صبيحة، والذى يعد أفضل مدافع فى دورى الدرجة الثانية هذا الموسم، وذلك بداية من الموسم المقبل لتدعيم الدفاع الأحمر. لمعرفة المعلومات اللازمة عن صفقة الأهلى المحتملة اضغط هنا:

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