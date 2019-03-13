شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لليد يطلب تحديد موعد لتوقيع عقد مونديال مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد خطابا من الاتحاد الدولي، يطلب فيه تحديد موعد للحضور إلى القاهرة لتوقيع عقد بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال، المقرر إقامتها في مصر يناير 2021، وكذلك توقيع البروتوكول الخاص بالبطولة التي ستشهد مشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولات العالم.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تواصلا بين المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للاتفق على موعد يناسب الطرفين، ليحضر وفد الاتحاد الدولي إلى القاهرة لتوقيع عقد وبروتوكول المونديال.

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وقال المهندس هشام نصر أن مجلس الإدارة سيعلن عن موعد توقيع عقد المونديال فور الاتفاق عليه مع الاتحاد الدولي، وكذلك سيتم الإعلان عن الشكل الذي سيتم الاستقرار عليه لتوقيع العقد والبروتوكول، حيث يرغب الاتحاد في عمل يوم مختلف يشهد العديد من المفاجآت السارة لأسرة كرة اليد المصرية وعشاق اللعبة وجماهير مصر بشكل عام.

وأضاف نصر، أن الاستعداد لتنظيم مصر لمونديال 2021 بدأ بالفعل، مشيرا: "يقوم حاليا الكابتن حسين لبيب مدير البطولة بإعداد تصور كامل لعمل اللجان ورؤيته لإنجاح هذا الحدث المهم على مستوى العالم".

وأكد نصر أنه لا يشعر بالقلق إطلاقا نتيجة زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 32 منتخبا لأن مصر لديها من البنية التحتية والإمكانيات البشرية ما يؤهلها لاستضافة أكبر الأحداث العالمية في أي وقت، موضحا أن العمل يجري حاليا لإنشاء الصالات الجديدة في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية ومبنى الاتحاد الجديد في مدينة 6 أكتوبر وصالة برج العرب بالاسكندرية، إضافة إلى الصالة الكبرى بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وقد يتم الاستعانة بصالات أخرى إذا لزم الأمر، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل تباعا فور حدوثها ليتابع المصريون استعدادات بلدهم لاستضافة الحدث الأكبر على مستوى كرة اليد.