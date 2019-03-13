شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأفريقى التونسى فى 57 يوما منذ مواجهة الإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الإسماعيلى ضيفًا على الأفريقى التونسى عصر السبت المقبل، على ملعب رادس فى ختام جولات المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، قد قرر فوز النادى التونسى على الدراويش بثلاثة أهداف نظيفة بعد الأحداث التى شهدتها مباراة الفريقين فى الجولة الثانية التى أدت إلى إلغاء اللقاء.

وشهد نادى الأفريقى العديد من الأحداث خلال 57 يومًا منذ آخر مباراة له مع الإسماعيلى على رأسها إقالة شهاب الليلى مديره الفنى السابق للفريق.

لعب الفريق التونسى 9 لقاءات فى مسابقاته المحلية والأفريقية، فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر مباراتين، سجل لاعبيه 5 أهداف ومنى مرماهم 9 أهداف، وحافظ على شباكه نظيفة فى 7 مباريات.

ونرصد مباريات الأفريقى التونسى خلال هذه الفترة على النحو التالى ..

* يوم 23 يناير .. خسر الأفريقى من النجم الساحلى بهدف نظيف بالدورى المحلى.

* يوم 29 يناير .. فاز الأفريقى على الأهلى الصفاقسى بهدفين نظيفين بكأس تونس.

* يوم 2 فبراير .. تعرض الأفريقى لهزيمة كبيرة من مازيمبى الكونغولى بثمانية أهداف نظيفة بدورى أبطال أفريقيا.

* يوم 7 فبراير .. فاز الأفريقى على حمام الأنف بهدف نظيف بالدورى المحلى.

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* يوم 12 فبراير .. تعادل الأفريقى مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا بدورى أبطال أفريقيا.

* يوم 27 فبراير .. تعادل الأفريقى مع اتحاد المنستيرى سلبيًا بالدورى المحلى.

* يوم 2 مارس .. فاز الأفريقى على الملعب القابسى بهدف نظيف بالدورى المحلى.

* يوم 8 مارس .. فاز الأفريقى على شباب قسنطينة الجزائرى بهدف نظيف بدورى أبطال أفريقيا.

* يوم 12 مارس .. تعادل الأفريقى مع الملعب التونسى سلبيًا بالدورى المحلى.