شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الزرقا ومنتخب السويس لحين تغيير الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل نادي منتخب السويس صباح اليوم فاكس رسمي من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق مع الزرقا في الاسبوع 22 للقسم الثاني الي موعد سيتم تحديده لاحقا".

ويأتي سبب التأجيل الي رفض السويس إقامة المباراة علي ملعب رأس البر بدمياط وذلك تحقيقا" لمبدأ تكافؤ الفرص لإقامة مباراة الدور الأول في القاهرة بدلا" من السويس لدواع أمنية.

وتبحث لجنة المسابقات مع إدارة الزرقا عن ملعب بديل مع الموافقة الامنيه له لتحديد موعد المباراة.

تأجيل مباراة الزرقا ومنتخب لاسويس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مباراة الزرقا ومنتخب السويس لحين تغيير الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.