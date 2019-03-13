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17 فريقا تؤكد المشاركة فى بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات، برئاسة محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة  بالقلعة الحمراء، والتى ينظمها النادي الأهلي، تأكيدات بمشاركة 17 فريقا في البطولة التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الجاري على صالتى الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

 

وتأكد مشاركة فرق الشمس والصيد وسبورتنج والمجمع البترولي الجزائري وقرطاج التونسي وفرق الأنابيب والسجون والبنك التجاري من كينيا وفريق فاب الكاميروني وفريق كمبالا سيتي ونكومبا من أوغندا وفريق الجمارك النيجيري وفريق اسيك ميموزا الإيفواري وفريق ريفينيو الرواندي وفريق دي جي اس بي الكونغولي وفريق يو إس اف ايه من بوركينا فاسو.

وقامت اللجنة العليا المنظمة للبطولة بمتابعة الترتيبات الخاصة بوصول الفرق المشاركة بها من حيث الاقامة ووسائل الانتقالات إلى جانب مواعيد التدريبات بما يضمن توفير كافة سبل الراحة للفرق المشاركة في البطولة.

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وتعقد اللجنة اجتماعات دورية من أجل إنهاء كافة المهام المطلوبة قبل إجراء مراسم القرعة المقرر أن تقام ظهر الجمعة في قاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزيرة في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة  محمود الخطيب نحو ضرورة خروج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة الأهلي في تنظيم البطولات القارية والعالمية.

 

 

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