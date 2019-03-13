شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ناصف سليم: المصالح الشخصية طول عمرها تتحكم فى كرة الطائرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما شهد اتحاد الكرة الطائرة الحالى برئاسة خالد ناصف سليم تواجد قوة جبرية من قسم مدينة نصر لتنفيذ قرار حل الاتحاد بناء على القضية التى كان رفعها فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق لبطلان الانتخابات التى خسرها بفارق صوت وحيد لصالح ناصف سليم، حرص ”الخليج 365” على محاورة خالد ناصف سليم لمعرفة توابع ما حدث فى الاتحاد والخطوات التى يتبعها مجلسه للخروج من هذا المأزق فى الحوار التالى :

الاتحاد الحالى لا يزال موجودا ولا صحة لما يتردد بشأن تكليف أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى برئاسة الاتحاد لتسيير الأمور، والدليل على ذلك موافقة اللجنة الأولمبية لى بالسفر لحضور الجمعية العمومية للمنطقة الخامسة للكرة الطائرة وعمومية الاتحاد العربى، إلا أننى لم أسافر بسبب عدم صدور القرار الوزارى .

هذا خطأ كبير من فؤاد عبد السلام، خاصة أنه يوجد 3 طعون مقدمين فى المحكمة حتى الآن على هذا القرار، ولكنه يفكر فى المصلحة الشخصية كثيرا .

3ـ ما موقفك من ما يحدث فى الكرة الطائرة؟

أنا حقيقى مستاء جدا لأن المتضرر الوحيد من كل هذا اللعبة و ليس شخص خالد ناصف سليم، وسأشرح كل الأمور وملابساتها للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

ليه بالتراضى.. وهو من قام بالخطأ الذى طعن بشأنه فى الانتخابات وهو عدم صحة صوت نادى الصيد بسبب اختيار عمرو السعيد الرئيس السابق مندوب النادى، وكان من المفترض أن يراجع هو هذه الأولااق قبل إجراء الانتخابات ومع ذلك أنا قمت بدعوته فى البطولة الأفريقية و لكنه كان رافضا لأى خطوات بشأن إنهاء الأزمة وديا .

Advertisements

طبعا بالتأكيد.. خاصة أننا عقب الفوز قررنا أن نتكاتف من أجل مصلحة الكرة الطائرة و لكن الخلافات فى وجهات النظر تشعبت فى ظل تواجد 4 من المجلس ضمن قائمة عبد السلام وهم عمرو مخلوف وهناء حمزة وهويدا مندى ومحمد فرج .

بالتأكيد .. فكل هذه الصراعات تتسبب فى دمار الكرة الطائرة والدليل على ذلك أن عندى 24 حدثا لم يتخذ بشأنهم أى قرار حتى الآن ولم يصدر أى قرارات وزارية .

وزارة الرياضة كانت داعمة بعد جلستى مع الوزير فى يناير الماضى، ولكن يوجد فى الوزارة مسئولين لديهم مصالح شخصية تخص التدخلات فى اختيارات اللاعبين وسأقوم بشرح كل ذلك للوزير حتى يتفهم الأمور .

الاتحاد الدولى يتابع معى الموقف ولكننى لم أرسل له الأزمة الأخيرة التى تخص تدخل القوة الجبرية لتنفيذ قرار الحل انتظارا لموقف الوزارة والأولمبية .

9ـ وما شأن الأولمبية ؟

اللجنة الأولمبية موقفها سلبى وتماطل فى الأمور كثيرا وهذا أسلوب معالجتهم لكل الأمور .

فكرت كثيرا من أجل إزالة الحرج عن المجلس لاتخاذ الموقف اللازم لمصلحة الكرة الطائرة .

المصالح الشخصية طول عمرها تتحكم فى الكرة الطائرة، لأن الجميع يفكر فى مصلحته وليس فى مصلحة اللعبة .