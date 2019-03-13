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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ناصف سليم: المصالح الشخصية طول عمرها تتحكم فى كرة الطائرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما شهد اتحاد الكرة الطائرة الحالى برئاسة خالد ناصف سليم تواجد قوة جبرية من قسم مدينة نصر لتنفيذ قرار حل الاتحاد بناء على القضية التى كان رفعها فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق لبطلان الانتخابات التى خسرها بفارق صوت وحيد لصالح ناصف سليم، حرص ”الخليج 365” على محاورة خالد ناصف سليم لمعرفة توابع ما حدث فى الاتحاد والخطوات التى يتبعها مجلسه للخروج من هذا المأزق فى الحوار التالى :1ـ ما الموقف الحالى للاتحاد؟
الاتحاد الحالى لا يزال موجودا ولا صحة لما يتردد بشأن تكليف أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى برئاسة الاتحاد لتسيير الأمور، والدليل على ذلك موافقة اللجنة الأولمبية لى بالسفر لحضور الجمعية العمومية للمنطقة الخامسة للكرة الطائرة وعمومية الاتحاد العربى، إلا أننى لم أسافر بسبب عدم صدور القرار الوزارى .2ـ لماذا وصل الأمر إلى الحل بالقوة الجبرية؟
هذا خطأ كبير من فؤاد عبد السلام، خاصة أنه يوجد 3 طعون مقدمين فى المحكمة حتى الآن على هذا القرار، ولكنه يفكر فى المصلحة الشخصية كثيرا .
3ـ ما موقفك من ما يحدث فى الكرة الطائرة؟
أنا حقيقى مستاء جدا لأن المتضرر الوحيد من كل هذا اللعبة و ليس شخص خالد ناصف سليم، وسأشرح كل الأمور وملابساتها للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.
4ـ لماذا لم يتم التراضى بينك وبين فؤاد عبد السلام ؟
ليه بالتراضى.. وهو من قام بالخطأ الذى طعن بشأنه فى الانتخابات وهو عدم صحة صوت نادى الصيد بسبب اختيار عمرو السعيد الرئيس السابق مندوب النادى، وكان من المفترض أن يراجع هو هذه الأولااق قبل إجراء الانتخابات ومع ذلك أنا قمت بدعوته فى البطولة الأفريقية و لكنه كان رافضا لأى خطوات بشأن إنهاء الأزمة وديا .
طبعا بالتأكيد.. خاصة أننا عقب الفوز قررنا أن نتكاتف من أجل مصلحة الكرة الطائرة و لكن الخلافات فى وجهات النظر تشعبت فى ظل تواجد 4 من المجلس ضمن قائمة عبد السلام وهم عمرو مخلوف وهناء حمزة وهويدا مندى ومحمد فرج .6ـ ترى أن كل ما يحدث سيؤثر على مصلحة اللعبة ؟
بالتأكيد .. فكل هذه الصراعات تتسبب فى دمار الكرة الطائرة والدليل على ذلك أن عندى 24 حدثا لم يتخذ بشأنهم أى قرار حتى الآن ولم يصدر أى قرارات وزارية .7ـ ما دور وزارة الرياضة فى كل ما يحدث ؟
وزارة الرياضة كانت داعمة بعد جلستى مع الوزير فى يناير الماضى، ولكن يوجد فى الوزارة مسئولين لديهم مصالح شخصية تخص التدخلات فى اختيارات اللاعبين وسأقوم بشرح كل ذلك للوزير حتى يتفهم الأمور .8ـ هل خاطبت الاتحاد الدولى بشأن ذلك ؟
الاتحاد الدولى يتابع معى الموقف ولكننى لم أرسل له الأزمة الأخيرة التى تخص تدخل القوة الجبرية لتنفيذ قرار الحل انتظارا لموقف الوزارة والأولمبية .
9ـ وما شأن الأولمبية ؟
اللجنة الأولمبية موقفها سلبى وتماطل فى الأمور كثيرا وهذا أسلوب معالجتهم لكل الأمور .
10ـ هل فكرت فى التقدم باستقالتك من مجلس الأولمبية؟
فكرت كثيرا من أجل إزالة الحرج عن المجلس لاتخاذ الموقف اللازم لمصلحة الكرة الطائرة .11 ـ لماذا كل هذه الصراعات فى الكرة الطائرة على مر المجالس؟
المصالح الشخصية طول عمرها تتحكم فى الكرة الطائرة، لأن الجميع يفكر فى مصلحته وليس فى مصلحة اللعبة .
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