AlKass4 مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والصفاقسي التونسي est-css بث مباشر يلا شوت-رابط الاسطورة...

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مشاهدة مباراة الترجي الرياضي والصفاقسي التونسي

يحل نادي الصفاقسي التونسي ضيفًا اليوم على الترجي التونسي الرياضي، وذلك في مباراة هامة في الدوري التونسي، حيث يبتعد نادي الترجي بالصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط، وفي حالة فوز الصفاقسي بنتيجة أكثر من هدفين من الممكن أن ينقض على الصدارة بفارق الأهداف بين الفرق، ونتابع عدد مرات الفوز لكل فريق، وكافة الأخبار المتنوعة حول المباراة الهامة اليوم في الدوري، وكذلك نتيجة مباراة الذهاب وما لاقته تلك المباراة من صعوبة.

تابع الآن كل جديد حول المباراة

نتيجة مباراة الذهاب

على ملعب الطيب المهيري في مباراة الذهاب في يوم 7 أكتوبر 2018 الماضي، انتهت مباراة الذهاب بين الفرق بفوز الصفاقسي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، أحرز أهداف الصفاقسي اللاعب أيمن الحرزي، واللاعب فراس شواط، بينما شهدت تلك المباراة سخونة بين اللاعبين، وحصل نادي الصفاقسي على أربعة إنذارات، وحصل نادي الترجي على أربعة إنذارات وإثنان كارت أحمر في مباراة شاقة على الفرق، ونتابع معكم نتيجة مباراة العودة اليوم

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ترتيب الفرق بالدوري

نادي الترجي يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وذلك من أصل 16 مباراة خاضها، فاز في إحدى عشر مباراة، وتعادل في أربعة مباريات، وخسر في مباراة واحدة فقط، وله رصيد أهداف 15 هدف، بعد أن سجل 24 هدف وسكنت شباكه تسعة أهداف، بينما نادي الصفاقسي التونسي يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة، من أصل 16 مباراة خاضها، فاز في تسعى مباريات، وتعادل في سبعة مباريات ولم يخسر في أية مباراة، وله رصيد أهداف 13 هدف، بعد أن سجل 20 هدف وسكنت شباكه سبعة أهداف فقط، يعد هو أقوى دفاع في الدوري حتى الآن.

سجل الأبطال بالدوري التونسي

نادي الترجي الرياضي له نصيب الأسد في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري التونسي، حيث فاز في 28 بطولة من قبل آخرها في عام 2018 العام الماضي، بينما نادي الصفاقسي التونسي فاز بالبطولة في ثمان بطولات فقط آخرها عام 2013، ويأمل كلا الفرق في حصد اللقب مرة أخرى هذا العام، ونتابع معكم كل جديد عبر الإحصائيات الخاصة بالفرق.

بطاقة المباراة

مباراة الترجي الرياضي والصفاقسي التونسي

الأسبوع 17 من الدوري التونسي

على الملعب الأولمبي برادس

الحكم جهاد جريشة

تعليق هيكل الصغير

مباراة العودة

نتيجة مباراة الذهاب فوز الصفاقسي بنتيجة 2-0

توقيت المباراة الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت تونس، والساعة 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة

تنقل المباراة قناة الوطنية والكأس إتش دي4

البث المباشر

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