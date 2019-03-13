يلاشوت | الترجي التونسي Vs النادي الرياضي الصفاقسي “مباريات اليوم” بث مباشر...

لكل متابعي وعشاق كرة القدم، اليوم سوف نقوم على موعد مع منافسة جديدة ، والتي سوف تكون بينفريق الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي ، والتى ستقام اليوم 13-3-2019 في اطار الاسبوع السابع عشر من مباريات الدور الثانى فى البطولة، حيث نتابع مباريات الترجي الرياضي مع النادي الصفاقسي, فى منافسات البطولة المصرية، وذلك من خلال ىث مباشر من موق ” عرب نيوز” في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه الرابعة والنصف بتوقيت السعودية .

مباراة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي

*الدورى التونسى – الجولة 17 .

* توقيت الساعة 17:30 بالتوقيت المصرى .

*توقيت الساعة 19:30 بالتوقيت السعودى .

*تعليق المعلق هيكل الصغير

*تنقل المباراة قناة الوطنية والكأس.

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حيث يحتل فريق الترجي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وذلك من أصل 16 مباراة لعبها، فاز في 11 مباراة منها ، وتعادل في 4 مباريات، وتلقي الهزيمة في مباراة واحدة ، وله رصيد أهداف 15 هدف، أما نادي الصفاقسي التونسي فهو يحتل المركز الثاني، وذلك برصيد 34 نقطة، من أصل 16 مباراة لعبها ، وفاز في 9 مباريات، وتعادل في 7 مباريات ، وبسبب مجهوداته البارعة فهو لم يخسر في أي مباراة، وله رصيد أهداف 13 هدف، والجدير بالذكر قوله بأنه يعتبر أقوى دفاع في الدوري .