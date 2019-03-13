لاعب ليفربول السابق: ماني مفتاح صلاح للتألق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح جيمي ريدناب لاعب ليفربول السابق، أن بإمكان نجم الريدز محمد صلاح على العودة للتألق من جديد في ظل غيابه عن التسجيل خلال المباريات الأخيرة.

ريدناب (45 عامًا) قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية :"الموسم الماضي كان التركيز يدور حول محمد صلاح فقط، المنافسون كان يعتمدوا على خطة إيقاف صلاح سيتوقف وقتها ليفربول".

وتابع :"المنافسون أصبحوا لا يتحملوا هذه الفكرة الآن نظرًا للمستوى الذي يقدمه السنغالي ساديو ماني هذا الموسم مع ليفربول فقد سجل 8 أهداف في 2019 ما يساوى مجموع أهداف صلاح وروبرتو فيرمينو".

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وكشف لاعب ليفربول السابق عن رأيه حول إمكانية استعادة صلاح تألقه من جديد، قائلاً :"التركيز على ماني سيساعد صلاح على العودة للتألق من خلال حصوله على مساحات أكبر".

وواصل :"صلاح سجل هدف واحد منذ أكثر من شهر، لكن باستطاعته العودة بشكل جيد حين يحتاجه ليفربول".

صلاح صاحب الـ17 هدفًا مع ليفربول بالدوري، فشل خلال آخر أربع مباريات في تسجيل أي هدف بداية من مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وأخيرًا بيرنلي.

جدير بالذكر أن ليفربول سيتوجه إلى ملعب "أليانز أرينا" مساء اليوم، من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في لقاء إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.