تقرير.. سموحة والداخلية على رأس 6 أندية "سلبية" بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قبل اقتراب نهاية مسابقة الدوري بثمان جولات ما زالت أندية تعاني في البطولة المحلية سواء على مستوى النتائج أو وضعها في ترتيب الجدول.

الأبرز خلال هذه الفترة هو معاناة أكثر من نادي بعدم تحقيق نتيجة الفوز خلال الجولات الماضية لعل أبرزهم فريقي سموحة والداخلية.

ويسلط "الخليج 365" في التقرير التالي، معاناة ستة أندية في بطولة الدوري من عدم تحقيق نتيجة الفوز في الجولات الماضية:

- سموحة

رغم تغيير أربعة أجهزة فنية في فريق سموحة إلا أن الفريق السكندري لا يزال يعاني من سلسلة النتائج السلبية.

آخر انتصارات الفريق السكندري كانت بتاريخ السابع من أكتوبر الماضي بعد الفوز على فريق وادي دجلة بهدف دون رد في مباراة جاءت ضمن حسابات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري.

فريق سموحة بعد فوزه على دجلة لم يحقق أي انتصار خلال 15 مباراة ببطولة الدوري حيث حقق تسع تعادلات مقابل ست هزائم.

ويحتل سموحة المركز الرابع عشر في جدول الدوري برصيد 25 نقطة من أصل 24 مباراة.

- الداخلية

وضع فريق سموحة مشابه لفريق الداخلية أيضًا والذي يقوده المدرب علاء عبد العال.

فريق الداخلية لم يحقق أي انتصار منذ الثاني من نوفمبر الماضي وتحديدًا بعد الفوز على طلائع الجيش (2-1) ضمن حسابات الجولة 12.

فريق الداخلية خاض بعد فوزه على الفريق العسكري 15 مباراة في مسابقة الدوري حقق خلالها تسعة تعادلات مقابل ست هزائم.

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من أصل 26 مباراة في بطولة الدوري.

- طلائع الجيش

منذ فوز فريق طلائع الجيش على منافسه النجوم في 23 من ديسمبر العام الماضي، ولم يعرف الفريق العسكري الفوز في أي مباراة بعدها.

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الجيش والذي يقوده البلجيكي لوك إيميل لم يحقق أي انتصار في آخر 8 مباريات حيث حقق أربعة تعادلات مقابل أربع هزائم.

ويحتل فريق الجيش المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة من أصل 11 مباراة.

- إنبي

في التاسع من يناير خلال العام الحالي حقق فريق إنبي فوزًا على منافسه طلائع الجيش بهدف دون رد في مباراة جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ19.

إنبي والذي يقوده المدرب علي ماهر لم يحقق مع الفريق البترولي أي فوز خلال السبع جولات الأخيرة بالبطولة المحلية.

وحقق إنبي خلال آخر سبع جولات التعادل في ثلاث مناسبات فقط مقابل أربع هزائم.

ويحتل إنبي المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة من 25 مباراة.

- النجوم

آخر انتصارات الفريق الصاعد للدوري الممتاز لهذا الموسم فريق النجوم كانت أمام سموحة بنتيجة (4-0) في 15 من يناير الماضي.

ومنذ الفوز على سموحة ولم يحقق النجوم الفوز في آخر ست مباريات بعدما حقق التعادل في مباراتين مقابل أربع هزائم.

ويتذيل فريق النجوم جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.

- حرس الحدود

آخر الفرق التي فشلت في تحقيق أي انتصار خلال الجولات الأخيرة وهو فريق حرس الحدود الذي لم يحقق أي انتصار خلال الجولات الست الماضية.

الحدود منذ فوزه على الداخلية بهدف دون رد في الرابع عشر من يناير الماضي وحقق بعدها أربع تعادلات مقابل خسارتين.

ورغم نتائج الحدود السلبية في الأسابيع الأخيرة إلا أن الفريق العسكري يحتل المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.