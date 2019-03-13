مران الأهلي.. جلسة بين الخطيب وسليمان.. وحضور جوزيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق قبل مباراة شبيبة الساورة الجزائري والمقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران جلسة بين الخطيب ووليد سليمان، لاعب الفريق، حرص خلالها رئيس القلعة الحمراء على الاطمئنان على اللاعب.

وفي سياق متصل، حرص المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، على حضور مران الفريق الصباحي.

من جانب آخر، ألقى مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، محاضرة فنية قصيرة للاعبي الفريق قبل بداية المران الصباحي على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

وحرص لاسارتي على الاجتماع بلاعبيه مع بداية المران؛ لشرح عدد من الأمور الفنية داخل الملعب.

وشهد المران الصباحي مواصلة خضوع محمد الشناوي لتدريبات تأهيلية في الجيم على هامش المران الجماعي، بسبب إصابة بالتواء في الأنكل تعرض له خلال المباراة الأخيرة للأهلي أمام فيتا كلوب والتي انتهت لصالح بطل الكونغو (1-0).

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وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي أن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بدأ تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق.

وخاض فتحي جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الملعب قبل أن يخضع لجلسة من التدريبات في الجسم.

ويعاني لاعب وسط الأهلي بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة بتروجت؛ حيث لم يستكمل على أثرها المباراة، لتثبت الفحوصات الطبية غيابه من أربعة إلى ستة أسابيع.

وبشأن إصابات الفريق خاض وليد سليمان تدريبات بدنية وتأهيلية مكثفة على هامش المران، حيث يعاني لاعب الأهلي بجزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها خلال مباراة شبيبة الساورة في يناير الماضي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل وصافة المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن شبيبة الساورة الجزائري.

ويحتاج الأهلي إلى نتيجة الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل وصدارة المجموعة الرابعة والتي تضم فيتا كلوب وسيمبا التنزاني بجانب شبيبة الساورة.