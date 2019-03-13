تفاصيل حضور الخطيب لمران الأهلي وجلسة خاصة مع الحاوي وليد سليمان

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واطمئن بيبو على لاعب الفريق الأحمر وبرنامجه التنفيذي للتعافي من الإصابة، التي يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

كما حرص الجهاز الفني واللاعبين على مصافحة الخطيب على هامش المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.