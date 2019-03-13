محمد عواد ينتظم في تدريبات الوحدة السعودي قبل مباراة النصر

انتظم المصري محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي في التدريبات الجماعية وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

ونشر محمد عواد صورة له في تدريبات الوحدة عبر حسابه الشخصي بموقع التوصل الاجتماعي " تويتر "، معلقاً عليها: “الحمدلله أول تمرين بعد

الإصابة”.

ويستعد فريق الوحدة لمواجهة النصر يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة.