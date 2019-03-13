فيديو.. هدف لاعب الإسماعيلي ضمن الأفضل بالجولة الخامسة لدوري الأبطال

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " هدف عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب فريق الإسماعيلى الأول لكرة القدم فى مرمى مازيمبي الكونغولي ضمن أفضل خمسة أهداف فى الجولة الماضية ببطولة دورى أبطال أفريقيا. الجولة الماضية ببطولة دورى أبطال أفريقيا. وكان اللاعب قد أحرز هدفًا رائعًا فى تعادل فريقه مع مازيمبي بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ونشر " كاف " على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أفضل خمسة أهداف فى الجولة الخامسة بدور المجموعات من بينهم هدف لاعب الدراويش الصاعد. الجولة الخامسة بدور المجموعات من بينهم هدف لاعب الدراويش الصاعد.

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