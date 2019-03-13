ادى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية وتاهيلية مكثفة على هامش المران الصباحي للفريق اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. التتش بالجزيرة. ويواصل وليد سليمان أداء البرنامج التأهيلي الخاص به للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرا. ويعاني سليمان من جزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة في شهر يناير الماضي. وخاص سليمان تدريبات مكثفة اليوم الأربعاء تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد سليمان يواصل برنامجه التأهيلي في تدريبات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.