أجيري ينصح تريزيجيه بالرحيل عن قاسم باشا

نصح المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي، بالرحيل عن فريقه نهاية الموسم الجاري. أكد أجيري خلال حديثه مع الجهاز المعاون أن تريزيجيه يمكنه اللعب في أي دوري بالعالم، نظرا لامتلاكه قدرات فنية وبدنية كبيرة فضلا عن كونه لاعبا المعاون أن تريزيجيه يمكنه اللعب في أي دوري بالعالم، نظرا لامتلاكه قدرات فنية وبدنية كبيرة فضلا عن كونه لاعباملتزما داخل وخارج الملعب. الجدير بالذكر أن تريزيجيه سينضم خلال أيام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجاري في الجولة الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا بجانب ودية نيجيريا يوم 26 من الشهر الحالي.

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