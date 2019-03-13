محمد الشناوي يواصل الـتأهيل على هامش مران الأهلي

واصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريباته التأهيلية في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة. على ملعب التتش بالجزيرة. ويعاني الشناوي من الإصابة بالتواء في الأنكل تعرض له في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فيتا كلوب ولم يستكمل المباراة . ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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