سعد سمير يخوض تدريبات بدنية مكثفة في مران الأهلي

خاض سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية وبدنية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة . على ملعب التتش بالجزيرة . وأدى سعد سمير مدافع الفريق تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق وذلك في إطار برنامج محدد للاعب. ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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