سعد سمير يخوض تدريبات بدنية مكثفة في مران الأهلي

خاض سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية وبدنية على هامش المران الجماعي للفريق اليومعلى ملعب التتش بالجزيرة .
وأدى سعد سمير مدافع الفريق تدريبات بدنية مكثفة تحت
ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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