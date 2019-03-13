ليون يسعى لتحقيق مفاجأة أمام برشلونة

تقام فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء مواجهة من العيار الثقيل بين برشلونة الإسباني وليون الفرنسي، على ملعب «كامب نو»، فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا.

ويسعى البرسا للتسجيل مبكراً من أجل السيطرة على مجريات المباراة، وضمان الصعود إلى الدور المقبل، خاصة أن الفريق الكتالونى ينافس حالياً على ثلاث بطولات، بعد انفراده بصدارة الدورى بعيداً عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد بفارق سبع نقاط، مع اقتراب الدورى من النهاية لهذا

الموسم، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائى كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين البرسا وليون بالتعادل السلبى دون أهداف، وقدم البرسا مباراة كبيرة حينها، حيث قام لاعبو الفريق بـ25 تسديدة على مرمى الفريق الفرنسى، لكن باتت كل المحاولات بالفشل دون تسجيل.

لذلك يدخل برشلونة بقيادة مديره الفنى إرنستو فالفيردى بحذر أمام ليون،

لما يملكه من لاعبين ذوى جودة جيدة، ويدرس المدرب الإسبانى تشكيل فريقه، ومن المحتمل أن يدفع فى حراسة المرمى بتير شتيجن، وفى الدفاع جوردى ألبا، صامويل أومتيتى، جيرارد بيكيه، سيرجى روبيرتو، وفى الوسط آرتورو فيدال، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، فى الهجوم عثمان ديمبيلى، لويس سواريز، ليونيل ميسى.

فى حين يدخل برونو جينيسيو مدرب ليون بتشكيل متوقع كالتالى: فى حراسة المرمى أنتونى لوبيز فى الدفاع: فيرلاند ميندى، جاسون ديناير، ليو دوبويس، كينى تيتى فى الوسط تانغى ندومبيلى- لوكاس توسارت ممفيس ديباى- حسام عوار- نبيل فقير، وفى الهجوم موسى ديمبيلى.