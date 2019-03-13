ليفربول ضيفًا ثقيلًا على بايرن ميونخ

تقام فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء مواجه من العيار الثقيل، بين ليفربول الإنجليزى وبايرن ميونخ الألمانى، فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا.

يدخل ليفربول المباراة بقيادة محمد صلاح على ملعب «أليانز أرينا»، بعد التعادل السلبى بدون أهداف فى مباراة الذهاب على ملعب «أنفيلد»، ويسعى ليفربول للفوز من أجل الصعود إلى الدور التالى من أجل مواصلة المشوار الأوروبى فى البطولة، كما يسعى صلاح للتهديف وهز شباك بايرن ميونيخ، بعدما فشل فى التسجيل فى المباراة الماضية، وصيامه عن التهديف فى آخر 5 مباريات.

وسجل صلاح هذا الموسم 3 أهداف فى سبع مباريات خاضها فى دورى الأبطال حتى الآن، فى حين سجل 10 أهداف فى الموسم الماضى فى نفس البطولة.

فى المقابل يسعى الفريق البافارى بقيادة مدرب الفريق كوفاتش لمواصلة النتائج الإيجابية والصحوة التى يعيشها الفريق، بعدما انتزع الفريق صدارة الدورى الألمانى من غريمه بروسيا دورتموند المتصدر منذ بداية الموسم، ويعيش بايرن ميونيخ أزهى أوقاته فى الفترة الحالية بعد تصحيح الأمور والسير بخطى ثابتة.

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وأكد فيرجيل فان دايك مدافع

ليفربول أن فريقه يسعى للتأهل وتخطى عقبة بايرن ميونيخ من أجل الوصول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا مرة أخرى، لافتا إلى أن ذلك الأمر بالنسبة للاعبى الفريق بمثابة تحدٍ كبير.

ومن المحتمل أن يدفع يورجن كلوب المدير الفنى للريدز بأليسون بيكر فى حراسة المرمى، وفى الدفاع ألكسندر أرلوند، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، آندرو روبرتسون، وفى الوسط فابينيو، نابى كيتا، فينالدوم، فى الهجوم محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى.

فى حين ستكون تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة كالتالى: فى حراسة المرمى مانويل نوير، وفى الدفاع رافينيا، جيرمى بواتينج، ماتس هوميلز، وفى الوسط ليون جوريتسكا، تياجو ألكانتارا، خاميس رودريجيز، وفى الهجوم فرانك ريبيرى، ليفاندوفسكى، سيرجى جنابرى.