الإسماعيلي يغادر القاهرة متجهًا إلى تونس

أنهى الجهاز الإدارى للإسماعيلى بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح، جميع الترتيبات اللازمة مع السفارة المصرية بدولة تونس بعد الاطمئنان على مقر إقامة البعثة. وغادر الإسماعيلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل فى طريقه إلى تونس للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لملاقاة الأفريقى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ويسعى الدراويش لتقديم عرض جيد ضد النادى التونسى فى ختام مبارياته الأفريقية بعدما ودع البطولة رسميا فى الجولة السابقة عقب تعادله مع مازيمبى الكونغولى بمصر.

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