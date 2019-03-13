اونلاين | البايرن ضد ليفربول اليوم في دوري ابطال اوروبا بث مباشر يلا شوت الجديد | كورة لايف | LiveHD7 | كورة ستار

البايرن ضد ليفربول اليوم في دوري ابطال اوروبا بث مباشر يلا شوت الجديد | كورة لايف | LiveHD7 | كورة ستار

يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره ليفربول الإنجليزي، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، على ملعب آليانز آرينا، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك خلال مواجهة يرغب فيها الفريق صاحب الأرض والجمهور ومدربه الكرواتي نيكو كوفاتش في تحقيق الفوز ولا شيء غيره لضمان الصعود للدور ربع النهائي وعدم تكرار ما حدث بمباراة الذهاب التي فشل زعيم بافاريا في هز الشباك.

البايرن ضد ليفربول اليوم في دوري ابطال اوروبا بث مباشر يلا شوت الجديد | كورة لايف | LiveHD7 | كورة ستار

انتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريق الألماني مع نظيره الإنجليزي قد انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف على الأراضي الإنجليزية، مما سيجعل اللقاء ناريا لرغبة الفريق صاحب الأرض والجمهور في الصعود، ويسعى بايرن لتحقيق الفوز بقيادة نجمه الأول ليفاندوفسكي، بينما سيعول الريدز على ثلاثي الفريق ماني وفيرمينيو وصلاح.

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البايرن ضد ليفربول اليوم في دوري ابطال اوروبا بث مباشر يلا شوت الجديد | كورة لايف | LiveHD7 | كورة ستار

وتعد مباراة اليوم مباراة هامة وخاصة للفرعون المصري محمد صلاح، لمصالحة جماهير الريدز، بعد الفترة السييئة التي يعيشها حيث فشل في التسجيل خلال أخر 4 لقاءات، وسييكون النجم المصري أحد أبرز أسلحة الألماني يورجن كلوب لتحقيق الانتصار في موقعة اليوم.

البايرن ضد ليفربول اليوم في دوري ابطال اوروبا بث مباشر يلا شوت الجديد | كورة لايف | LiveHD7 | كورة ستار

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، تذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD 1، يتولى قيادة المباراة تحكيميا الحكم دانيلي أورساتو، يتولى التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى والثانية كل من عصام الشوالي + خليل البلوشي.