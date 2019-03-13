اونلاين | yalla shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء 13-3-2019 ,, يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء 13-3-2019 ,, يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر، لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء، (13- 3- 2019)، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ، التي تقام على ملعب أليانز أرينا، الساعة 10 مساءً، على قنوات "بي إن سبورتس"، ويعلق على المباراة، عصام الشوالي.

جدير بالذكر أن مواجهة الذهاب، بملعب "أنفيلد" انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويحتاج ليفربول للتعادل الإيجابي، أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل.

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