اونلاين | يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة

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يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة

تقام فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء مواجه من العيار الثقيل، بين ليفربول الإنجليزى وبايرن ميونخ الألمانى، فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا.

يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة



يدخل ليفربول المباراة بقيادة محمد صلاح على ملعب «أليانز أرينا»، بعد التعادل السلبى بدون أهداف فى مباراة الذهاب على ملعب «أنفيلد»، ويسعى ليفربول للفوز من أجل الصعود إلى الدور التالى من أجل مواصلة المشوار الأوروبى فى البطولة، كما يسعى صلاح للتهديف وهز شباك بايرن ميونيخ، بعدما فشل فى التسجيل فى المباراة الماضية، وصيامه عن التهديف فى آخر 5 مباريات.

يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة



وسجل صلاح هذا الموسم 3 أهداف فى سبع مباريات خاضها فى دورى الأبطال حتى الآن، فى حين سجل 10 أهداف فى الموسم الماضى فى نفس البطولة.

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يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة



فى المقابل يسعى الفريق البافارى بقيادة مدرب الفريق كوفاتش لمواصلة النتائج الإيجابية والصحوة التى يعيشها الفريق، بعدما انتزع الفريق صدارة الدورى الألمانى من غريمه بروسيا دورتموند المتصدر منذ بداية الموسم، ويعيش بايرن ميونيخ أزهى أوقاته فى الفترة الحالية بعد تصحيح الأمور والسير بخطى ثابتة.

يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة



وأكد فيرجيل فان دايك مدافع

يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة

