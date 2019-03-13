اونلاين | (liverpool) بث مباشر.. مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بمشاركة صلاح يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم اون لاين | كورة لايف

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ومن المقرر أن ُتقام تلك المباراة على ملعب «أليانز آرينا» معقل العملاق البافاري، مساء الأربعاء، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، وُتذاع المباراة على قناة «beIN SPORTS HD 1».

الجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب «أنفيلد» قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.