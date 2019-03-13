رياضة | زيدان يحدد بديل مبابي في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحدد بديل مبابي في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال ملف الصفقات الجديدة في ريال مدريد الحدث الأبرز في الفترة القادمة خاصة بعد تولي الفرنسي زين الدين زيدان مهمة تدريب الفريق.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن ريال مدريد وضع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان على طاولة التعاقدات الصيفية لضمه لتعزيز الصفوف.

Advertisements

واضاف الموقع، أن زيدان يحرص على التعاقد مع مواطنه مبابي بدلاً من نيمار لتكلفة الصفقة بمبلغ أقل بجانب صغر سنه وعلاقته الجيدة في غرف خلع الملابس.

ولكن طموحات ريال مدريد بضم مبابي تصطدم برغبة باريس سان جيرمان بالاحتفاظ بخدمات اللاعب حيث لن يكن الأمر سهلا على الفريق الإسباني في صفقة ضم اللاعب.

واكد الموقع على أن زيدان وضع خطة بديلة حال فشل التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل، بتجهيز الفرنسي الآخر أنطوان جريزمان لعرضه على النادي لضمه من أتلتيكو مدريد.