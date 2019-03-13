رياضة | ريال مدريد يضحي بـ"جاريث بيل" في صفقة تبادلية مع اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضحي بـ"جاريث بيل" في صفقة تبادلية مع اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلي أن جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد الإسباني يستعد لحزم أمتعته للرحيل عن قلعة الملكي في الصيف المقبل.

ذكر موقع البرنابيو، أن جاريث بيل سيرحل عن ريال مدريد بعد وصول الفرنسي زين الدين زيدان للمقاعد الفنية خاصة بعد توتر العلاقة بينهما.

Advertisements

واضاف الموقع، أن هناك شائعات وتكهنات في وسائل الإعلام الإنجليزية تفيد برغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع جاريث بيل خلال الميركاتو القادم.

وتابع الموقع، وفقاً لصحيفة ذا صن أن مانشستر يونايتد سيعرض على ريال مدريد عقد صفقة تبادلية بالحصول على خدمات جاريث بيل مقابل انتقال سانشيز للنادي الإسباني.

وتعاقد ريال مدريد في الأيام الماضية مع زين الدين زيدان لخلافة سولاري المدير الفني السابق بعد إقالته نتيجة لسوء الأداء والنتائج.