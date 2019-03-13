رياضة | رسالة عاطفية من جورجينا لـ"رونالدو" بعد تأهل يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة عاطفية من جورجينا لـ"رونالدو" بعد تأهل يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة لصديقها بعد فوز يوفنتوس يوم امس على اتلتيكو مدريد 3-0 في إياب دور الـ16 بدوري الابطال.

وقاد رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي للفوز على أتلتيكو مدريد والعبور لربع نهائي البطولة بعد الخسارة في مباراة الذهاب 2-0 في إسبانيا.

ونشرت جورجينا رودريجيز رسالة مؤثرة لرونالدو عبر حسابها الرسمي بالإنستجرام مع نشر صورته أثناء الصغر وكتبت فيها: أنت نموذج يحتذى به، من يلعب معك في الفريق والمدرب وكل شخص، نحبك وندعمك في كل يوم، انت تستحق الاحترام ليس بسبب الأهداف ولكن لعملك الرائع.

ولقطت عدسات الكاميرات صديقة رونالدو في مدرجات يوفنتوس آرينا في لحظات مؤثرة بعد الهدف الثالث الذي سجله رونالدو من ركلة جزاء وبعد صافرة نهاية المباراة.