رياضة | مكاسب بالجملة ليوفنتوس بعد التأهل

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ارتفعت أسهم نادي يوفنتوس في البورصة الإيطالية بعد التأهل يوم أمس على حساب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لربع نهائي دوري الأبطال.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي ارتفعت لأكثر من 20 في المائة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد يوم امس الثلاثاء والتأهل لربع النهائي.

ونجح كريستيانو رونالدو في قيادة فريقه يوفنتوس لعبور دور الـ16 والتأهل لربع نهائي البطولة بالفوز يوم امس 3-0 وتعويض خسارة مباراة الذهاب 2-0.

واشار الموقع، إلى أن اسهم نادي يوفنتوس ارتفعت بنسبة 20 في المائة اليوم الأربعاء عند 1.58 يورو بدلاً من 1.22 التي أغلقتها البورصة في الليلة السابقة.