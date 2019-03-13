رياضة | ندومبيلي يشعل الحرب بين السيتي واليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندومبيلي يشعل الحرب بين السيتي واليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل قطبا مانشستر السيتي واليونايتد في صراع شرس نحو التعاقد مع ندومبيلي لاعب وسط فريق ليون الفرنسي لضمه في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وسبيرز يعززان سعيهما للحصول على خدمات نجم ليون لتعزيز الصفوف.

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واضافت الصحيفة، أن اللاعب الفرنسي الدولي البالغ من العمر 22 عامًا واحدًا من أكثر اللاعبين طلبًا في أوروبا بعد أدائه المذهل على مدار 18 شهرًا.

واشارت الصحيفة، إلى أن صفقة ندومبيلي قد تكلف خزائن قطبا مانشستر 70 مليون جنيه إسترليني.

ويسعي توتنهام هو الآخر في دخول الصراع على صفقة اللاعب للتعاقد معه يتطلعون لملء الفراغ الذي خلفه رحيل موسى ديمبيلي في يناير.