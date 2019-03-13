رياضة | مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق ليون الفرنسي مساء اليوم على ملعب الكامب نو في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

نشرت صحيفة آس الإسبانية تشكيلة برشلونة المتوقعة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: تيرشتيجن

خط الدفاع: ألبا، لينجليت، بيكيه، سيميدو

خط الوسط: آرثر، راكيتيتش، بوسكيتس

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خط الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي

فيما جاءت تشكيلة ليون المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لوبيز

خط الدفاع: ميندي، مارسيلو، ديناير، ديبوس

خط الوسط: فقير، ندومبيلي، حسام عوار

خط الهجوم: ديمبلي، ديباي، تراوري