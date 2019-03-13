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رياضة | مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ليون

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يستقبل فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق ليون الفرنسي مساء اليوم على ملعب الكامب نو في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

 

نشرت صحيفة آس الإسبانية تشكيلة برشلونة المتوقعة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: تيرشتيجن

خط الدفاع: ألبا، لينجليت، بيكيه، سيميدو

خط الوسط: آرثر، راكيتيتش، بوسكيتس

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خط الهجوم: ، سواريز، ديمبلي

 

فيما جاءت تشكيلة ليون المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لوبيز

خط الدفاع: ميندي، مارسيلو، ديناير، ديبوس

خط الوسط: فقير، ندومبيلي، حسام عوار

خط الهجوم: ديمبلي، ديباي، تراوري

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