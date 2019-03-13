رياضة | محمود الخطيب يطمئن بنفسه على نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الخطيب يطمئن بنفسه على نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة خاصة مع وليد سليمان لاعب الفريق الأول على هامش تدريب اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واطمأن بيبو على لاعب الفريق الأحمر وبرنامجه التنفيذي للتعافي من الإصابة، التي يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة كما حرص الجهاز الفني واللاعبين على مصافحة الخطيب على هامش المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمود الخطيب في تدريب الأهلي.. و"لاسارتي" يصحح الأخطاء



حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمقام صباح اليوم الأربعاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتواجد بيبو في مران الفريق الأحمر، لدعم ومؤزارة الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة الهامة المقبلة أمام شبيبة الساورة الجزائري.

وقام الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بإيقاف مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص لاسارتي على إيقاف مران الفريق الأحمر، لتصحيح الأخطاء التي يقع فيها لاعبوه ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

الأهلي يفقد نجمه أمام شبيبة الساورة رسميا

تأكد غياب هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة موقف هشام محمد لاعب وسط الفريق النهائي من مباراة الفريق أمام شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ إن هشام سوف يغيب بشكل رسمي عن مباراة شبيبة الساورة بسبب ما كشفته الأشعة من حاجة اللاعب للحصول على راحة وتأهيل.

وأوضح عبدالحفيظ أن الأشعة التي أجراها هشام محمد على ركبته أثبتت عدم قدرته على اللحاق بمباراة السبت المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ينهي أزمة عجز حراسة المرمى أمام شبيبة الساورة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تواجد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر على دكة بدلاء الفريق في المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة بدوري أبطال إفريقيا رغم الإصابة.

وكان محمد الشناوي قد تعرض للإصابة بالتواء في الأنكل في الشوط الأول من مباراة الفريق الأحمر الماضية أمام فيتا كلوب الكونغولي حيث خرج من اللقاء وحل زميله علي لطفي بديلًا له.

ويدفع مارتن لاسارتي مدرب الأهلي بمحمد الشناوي على مقاعد البدلاء في ظل قدرته على التحامل خاصة أن إصابته أقل من إصابة شريف إكرامي الذي يعاني من مزق في عضلة السمانة.

ومن المنتظر أن يحرس علي لطفي مرمى الأهلي في لقاء شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

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فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه