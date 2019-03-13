رياضة | أول صدام بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول صدام بين زيدان وبيريز في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تبدو أن الأجواء في ريال مدريد ستكون هادئة خلال الفترة القادمة بسبب ثورة التصحيح التي يرغب في الفرنسي زين الدين زيدان في إجراؤها داخل قلعة الملكي لإعادة الفريق للطريق الصحيح.

ذكر موقع الدون بالون، أن زيدان لا يزال يصر على بقاء مارسيلو داخل صفوف الفريق وإحباط فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط مارسيلو خلال الفترة الماضية بالرحيل عن ريال مدريد والانضمام ليوفنتوس لمرافقة رونالدو بعد شائعات كبيرة بين الطرفين في الأيام الماضية.

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واضاف الموقع، أنه بالرغم من فقدان مارسيلو المشاركة الأساسية في الأيام الماضية مع سولاري إلا أن زيدان يصر على عدم رحيله كونه واحد من العناصر الأساسية.

اصرار زيدان على بقاء مارسيلو، جاء ليصطدم برغبة الرئيس فلورنتينو بيريز والذي كان يرغب في رحيل اللاعب لنادي يوفنتوس الإيطالي من أجل الحصول على مبلغ مالي لاستثماره في صفقة التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

واكد الموقع على أن زيزو يريد استمرار مارسيلو والاعتماد عليه وهو واحد من المطالب التي رفعها للرئيس بيريز.