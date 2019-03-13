رياضة | المسابقات تؤجل مباراة تحرير أسوان مع سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسابقات تؤجل مباراة تحرير أسوان مع سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة تحرير أسوان مع سوهاج والتي كانت ستقام غداً الخميس في إطار منافسات الجولة الـ 22 من منافسات المجموعة الأولى، في دوري القسم الثاني.

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وجاء قرار التأجيل بسبب انعقاد مؤتمر الشباب العربي والإفريقي خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ مارس الجاري بمدينة أسوان.

ويحتل التحرير بقيادة محمد عبد الله المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، بينما فريق سوهاج بقيادة عصام مرعي يتواجد في المركز السابع برصيد 28 نقطة.