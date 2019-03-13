رياضة | تشكيلة ليفربول وبايرن ميونيخ المتوقعة في صدام الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة ليفربول وبايرن ميونيخ المتوقعة في صدام الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب اليانز آرينا.

نشرت صحيفة آس تشكيلة ليفربول المتوقعة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرناولد

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، فابينيو

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خط الهجوم: ماني، فيرمينيو، صلاح

فيما جاءت تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: نوير

خط الدفاع: رافينيا، هوملز، شاول، ألابا

خط الوسط: تياجو، خاميس، خافي مارتينيز

خط الهجوم: ريبيري، ليفاندوفسكي، جانبري