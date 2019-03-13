انت الان تتابع تفاصيل خبر "ريمونتادا رونالدو" تضع يوفنتوس في ربع النهائي القاري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 12:46 مساءً - قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي لفوز دراماتيكي على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة، مساء الأربعاء، ليطير برفاقه إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء تأهل "البيانكونيري" بعدما حوّل تأخره في لقاء الذهاب على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" (0-2) إلى فوز مثير إياباً (3-0)، محققاً "ريمونتادا تاريخية" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

على ملعب "أليانز استاديوم"، لم يعرف الشوط الأول الكثير من الفرص الحقيقية، ورغم ذلك نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في افتتاح النتيجة بهدف أول، في الدقيقة الـ27.

وبات رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 125 هدفاً في مسابقات الأندية الأوروبية المختلفة، ليؤكد "الدون" أنه لا يزال قادراً على العطاء حتى بعد انتهاء حقبته الذهبية مع فريق العاصمة الإسبانية (2009 - 2018).

وعاد رونالدو لزيارة شباك "الروخي بلانكوس" من جديد، مطلع الشوط الثاني، وتحديداً مع حلول الدقيقة الـ49، بعدما تجاوزت الكرة بكامل محيطها خط المرمى.

وقبل 4 دقائق من صافرة النهاية، منح "الدون" البرتغالي بطاقة التأهل لفريق "السيدة العجوز" بعدما حوّل ركلة جزاء بنجاح في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

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وفي المباراة الثانية من أمسية الليلة، أكد مانشستر سيتي الإنجليزي علو كعبه على شالكه الألماني بعدما سحقه بسبعة أهداف دون رد، ليعبر بسهولة إلى دور الثمانية.

وجاء تأهل الفريق الإنجليزي بفضل فوزه ذهاباً وإياباً بنتيجة (10-2) بمجموع المباراتين؛ إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز السيتي (3-2).

أنهى الفريق السماوي المهمة مبكراً بثلاثة أهداف في الشوط الأول، وخاصة في الدقائق الـ8 الأخيرة بفضل ثنائية الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والألماني ليروي ساني، في الدقائق الـ35 و38 و43.

وعزز "السيتزن" تقدمه بهدف رابع حمل توقيع الجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ في الدقيقة الـ56، قبل أن يسجّل البرتغالي برناردو سيلفا والشاب فيل فودين هدفين آخرين، في الدقيقتين الـ71 و78.

وبصم البرازيلي غابرييل خيسوس على سابع أهداف الفريق الإنجليزي في الدقيقة الـ84، لتنتهي المباراة بفوز ساحق بسباعية نظيفة.

بذلك لحق يوفنتوس ومانشستر سيتي بأندية مانشستر يونايتد وتوتنهام من إنجلترا وأياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي التي ضمنت سابقاً التأهل لربع النهائي القاري.

ويكتمل عقد المتأهلين بمعرفة المتأهلين من مواجهتي برشلونة الإسباني وليون الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي.