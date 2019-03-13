انت الان تتابع سيميوني: يجب أن نهنئ يوفنتوس برأس منخفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
دييجو سيميوني
اعترف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن فريقه يستحق الخسارة بثلاثية نظيفة ضد يوفنتوس، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال سيميوني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لم يكن لدينا التزام ولا عمل ولا جهد، ويوفنتوس فاز لأنهم كانوا الأفضل، وحين يحدث ذلك لا يمكن أن نفعل شيئا سوى أن نُهنئهم برأس منخفض.. لقد كانوا الأفضل واستحقوا الفوز، وربما نكون مخطئين في أشياء كثيرة، وعلى المستوى التكتيكي كانوا أفضل، وفي الشوط الثاني لم يكن لدينا حلول أو أهداف تساعدنا على التأهل".
وفيما يخص تألق الدون كريستيانو رونالدو، وإشارته، قال دييجو سيميوني: "كريستيانو رونالدو هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومن الطبيعي أن يظهر بهذا المستوى، وهو بالتأكيد كان يفكر في جماهير فريقه، مثلي كما فعلت في ملعب واندا ميتروبوليتانو في الذهاب". وخطف يوفنتوس بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال
وفيما يخص تألق الدون كريستيانو رونالدو، وإشارته، قال دييجو سيميوني: "كريستيانو رونالدو هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومن الطبيعي أن يظهر بهذا المستوى، وهو بالتأكيد كان يفكر في جماهير فريقه، مثلي كما فعلت في ملعب واندا ميتروبوليتانو في الذهاب".
وخطف يوفنتوس بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حول هزيمته في الذهاب (0-2) أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى انتصار ثمين في الإياب على أرضه أليانز ستاديوم (تورينو) بثلاثية دون رد، ثلاثية السيدة العجوز، التي حملت توقيع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق 27 و48 و86 من ركلة جزاء.
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