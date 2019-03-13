انت الان تتابع نجم يوفنتوس: رونالدو دائمًا يصنع الفارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

بليز ماتويدي

أشاد الدولي الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب خط وسط نادي يوفنتوس، بالنجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الفوز الكبير، الذي حققه البيانكونيري على حساب أتلتيكو مدريد، بثلاثية دون رد حملت توقيع كريستيانو رونالدو في الدقائق 27 و48 و86 من ركلة جزاء، على ملعب أليانز ستاديوم، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث قال ماتويدي، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "يجب علينا أن نلعب بهذه الطريقة دائمًا، أنا سعيد جدًا باللعب هنا، بوجود العديد من اللاعبين المميزين، نحن فريق قوي جدا بوجود رونالدو، هو أفضل لاعب في العالم".

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وتابع بليز ماتويدي: "كريستيانو رونالدو دائمًا يصنع الفارق، مثلما كان يفعل مع ريال مدريد الموسم الماضي، لكن هذه المرة هو معنا، وهذا سبب زيادة إيماننا بأنفسنا". واختتم ماتويدي: "لقد كان الأداء غير عادي من الجميع، هي ليلة خاصة لنا جميعًا، نحن سعداء بالتأهل، لكن يجب علينا المواصلة، لتقديم أداء أفضل، منذ