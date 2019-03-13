انت الان تتابع نجم أتلتيكو مدريد: لم نكن أذكياء.. وهذا ما نستحقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
ساؤول نيجيز
أكد ساؤول نيجيز، نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن فريقه يستحق الخسارة بثلاثية نظيفة ضد يوفنتوس الإيطالي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والإقصاء من البطولة. وقال ساؤول، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لقد افتقدنا الكثير من الأشياء، ولم نتمكن من وضع حارس يوفنتوس في خطر، ولا يمكن أن يحدث ما حدث أمام يوفنتوس، بعد الانتصار في الذهاب بهدفين، ويوفنتوس كان أفضل، وعلينا جميعا أن نمضي قدما ونتمسك بكل ما ينتظرنا، وفي النهاية هذا هو ما نستحقه".
وتابع نجم أتلتيكو مدريد: "يوفنتوس كانوا أفضل منا، ولا يوجد الكثير لشرحه، وكانوا متفوقين في جميع جوانب المباراة، ولم نعرف كيفية الرد.. ولم نكن أذكياء كما يجب، وحين هاجمنا لم نستغل المساحات التي تركوها، ولم نخلق خطرًا عليهم". وخطف يوفنتوس بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حول هزيمته
وخطف يوفنتوس بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حول هزيمته في الذهاب (0-2) أمام أتلتيكو مدريد، إلى انتصار ثمين في الإياب على أرضه بثلاثية دون رد، ثلاثية السيدة العجوز، التي حملت توقيع كريستيانو رونالدو في الدقائق 27 و48 و86 من ركلة جزاء.
وأصبح رونالدو أكثر لاعب يحرز أهدافا في بطولة دوري أبطال أوروبا بمجموع 127 هدفا، أحرز مع مانشستر يونايتد 17 هدفا وريال مدريد 105 أهداف، ويوفنتوس 4 أهداف، كما أسهم رونالدو في 77 هدفا خلال 77 مباراة خاضها في الأدوار الإقصائية في البطولة، حيث سجل 63 هدفا وصنع 14.
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