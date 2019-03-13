انت الان تتابع ماذا قال ميدو عن تتويجه بأفضل مدرب بالدوري السعودي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

ميدو

تحدث أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل مدرب ضمن الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن أشعل فريق الوحدة بقيادة «ميدو»، المنافسة على لقب بطولة الدوري السعودي، وقال ميدو في تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء: «جائزة أفضل مدرب، يستحقها كل من يعمل معي سواءً في الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري، كما لم أبالغ عندما وصفت الهلال بأنه أفضل فريق في آسيا».

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وأوضح ميدو: «سامي الجابر قيمة فنية كبيرة، وأرى ذلك في كل المحافل الدولية، وأشاهد كيف يتعامل مسؤولون ولاعبون كبار معه، ويجب أن يحظى المدرب العربي بفرصته التدريبية في الدوري السعودي.. نسعى أن نكون ضمن الكبار وكل مباراة للوحدة لها حسابات خاصة». وعن لاعب الفريق محمد القرني، كشف ميدو: «أهمل