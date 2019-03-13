6 مباريات لا تنسى من ليالي الدون بدوري الأبطال

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بات رونالدو الأيقونة الأبرز لدوري أبطال أوروبا، فالنجم البرتغالي لم يترك موسمًا للبطولة الأوروبية إلا وترك فيه بصمته الخاصة، وكان آخرها أمس بتسجيل الهاتريك في أتلتيكو

مرة أخرى، كان رونالدو هو نجم الشباك في ليالي دوري أبطال أوروبا، فالنجم البرتغالي سجل الهاتريك في شباك أتلتيكو مدريد أمس، ليقود اليوفي إلى تحقيق الريمونتادا والتأهل إلى ربع النهائي بعد الخسارة ذهابًا بهدفين دون رد، ودائمًا ما كانت عروض رونالدو المذهلة حاضرة في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، وكيف لا وهو الهداف التاريخي للبطولة ويملك في جعبته كل أرقامها القياسية، وفيما يلي نرصد أبرز المباريات التي تألق فيها النجم البرتغالي في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز.

ريال مدريد X فولفسبورج واجه ريال مدريد نظيره فولفسبورج الألماني في ربع نهائي موسم 2015- 2016، وتعرض الفريق الملكي لخسارة مفاجئة ذهابًا خارج ميدانه بهدفين دون رد، وضعت الريال في مأزق كبير قبل مباراة الإياب. وكان رونالدو حاضرًا وبقوة في لقاء الإياب بالبيرنابيو، مسجلًا الهاتريك الذي منح بطاقة العبور



ريال مدريد X فولفسبورج

واجه ريال مدريد نظيره فولفسبورج الألماني في ربع نهائي موسم 2015- 2016، وتعرض الفريق الملكي لخسارة مفاجئة ذهابًا خارج ميدانه بهدفين دون رد، وضعت الريال في مأزق كبير قبل مباراة الإياب. ريال مدريد X فولفسبورجواجه ريال مدريد نظيره فولفسبورج الألماني في ربع نهائي موسم 2015- 2016، وتعرض الفريق الملكي لخسارة مفاجئة ذهابًا خارج ميدانه بهدفين دون رد، وضعت الريال في مأزق كبير قبل مباراة الإياب. وكان رونالدو حاضرًا وبقوة في لقاء الإياب بالبيرنابيو، مسجلًا الهاتريك الذي منح بطاقة العبور للفريق الملكي إلى نصف النهائي، في البطولة التي توج بلقبها الريال في نهاية المطاف بالتغلب على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية. ريال مدريد X أتلتيكو مدريد

وفي واحدة من المواجهات المعتادة مؤخرًا في دوري أبطال أوروبا، اصطدم ريال مدريد بغريمه أتلتيكو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016- 2017. ريال مدريد X أتلتيكو مدريدوفي واحدة من المواجهات المعتادة مؤخرًا في دوري أبطال أوروبا، اصطدم ريال مدريد بغريمه أتلتيكو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016- 2017. وأقيم لقاء الذهاب على ملعب البيرنابيو، ودخل الريال اللقاء بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل موقعة الإياب، وبالفعل كان رونالدو حاضرًا وبقوة مرة أخرى، مسجلًا الهاتريك، ليفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة، قبل الخسارة في لقاء الإياب بنتيجة 2-1، ليتأهل الفريق الملكي إلى المباراة النهائية ويتفوق على يوفنتوس ويحرز اللقب للموسم الثاني على التوالي. Advertisements ريال مدريد X يوفنتوس

رحل ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفي الوقت الذي كان يقدم فيه اليوفي عروضًا قوية للغاية على ملعبه، تكفل رونالدو بضرب تلك الهيبة بتسجيل هدفين، أحدهما من مقصية مبهرة وقف جمهور اليوفنتوس لتحية الدون عليها، في لقطة يرى البعض أنها السبب وراء انضمام النجم البرتغالي إلى السيدة العجوز هذا الموسم. ريال مدريد X يوفنتوسرحل ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفي الوقت الذي كان يقدم فيه اليوفي عروضًا قوية للغاية على ملعبه، تكفل رونالدو بضرب تلك الهيبة بتسجيل هدفين، أحدهما من مقصية مبهرة وقف جمهور اليوفنتوس لتحية الدون عليها، في لقطة يرى البعض أنها السبب وراء انضمام النجم البرتغالي إلى السيدة العجوز هذا الموسم. وانتهى ذلك اللقاء بثلاثية نظيفة، وفي الإياب خسر ريال مدريد على ملعبه بنتيجة 3-1، ولكنه تأهل ووصل إلى المباراة النهائية ليتوج باللقب الثالث على التوالي بالتغلب على ليفربول في النهائي. ريال مدريد X بايرن ميونخ

تكفل ريال مدريد X بايرن ميونختكفل كريستيانو رونالدو وحده بالإطاحة ببايرن ميونخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016- 2017، وكيف لا وهو من سجل هدفي فوز الريال على البايرن ذهابًا بنتيجة 2-1 على ملعب أليانز أرينا. وفي لقاء الإياب وعلى الرغم من عودة بايرن وحسم الوقت الأصلي بنتيجة 2-1، إلا أن رونالدو كان حاضرًا مرة أخرى وسجل الهاتريك ليفوز الريال بنتيجة 4-2 ويتأهل إلى نصف النهائي. ريال مدريد X يوفنتوس

في نهائي 2016- 2017، اصطدم ريال مدريد برغبة يوفنتوس الكبيرة في التتويج باللقب الغائب عن خزائن اليوفي منذ موسم 1995- 1996، ولكن أهداف رونالدو كانت حاضرة وبقوة لإخماد حماس السيدة العجوز، حيث سجل الهدف الأول في اللقاء، وأطلق رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث في المباراة التي فاز بها المرينجي بثلاثية نظيفة.ريال مدريد X بايرن ميونخ

بحث ريال مدريد طويلًا عن التتويج بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا، وكانت حملته الأبرز في موسم 2013- 2014 مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وكانت العقبة الأبرز أمام الريال حينها هي مواجهة حامل اللقب بايرن ميونخ في نصف النهائي. ريال مدريد X يوفنتوسفي نهائي 2016- 2017، اصطدم ريال مدريد برغبة يوفنتوس الكبيرة في التتويج باللقب الغائب عن خزائن اليوفي منذ موسم 1995- 1996، ولكن أهداف رونالدو كانت حاضرة وبقوة لإخماد حماس السيدة العجوز، حيث سجل الهدف الأول في اللقاء، وأطلق رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث في المباراة التي فاز بها المرينجي بثلاثية نظيفة.ريال مدريد X بايرن ميونخبحث ريال مدريد طويلًا عن التتويج بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا، وكانت حملته الأبرز في موسم 2013- 2014 مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وكانت العقبة الأبرز أمام الريال حينها هي مواجهة حامل اللقب بايرن ميونخ في نصف النهائي. وحسم ريال مدريد مباراة الذهاب على أرضه بهدف نظيف، وهي نتيحة لم تكن مريحة، وفي موقعة الإياب بأليانز أرينا، نجح سيرجيو راموس برأسياته في إنهاء آمال البايرن مبكرًا في الشوط الأول بتسجيل هدفين. ليأتي الدور على رونالدو لتحطيم الأرقام القياسية، حيث سجل الهدف الثالث، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 15 هدفًا في نسخة واحدة من دوري الأبطال. ولم يكتف بذلك بل سجل الهدف الرابع من ركلة حرة متقنة سددها من أسفل الحائط البشري مغالطًا مانويل نوير في مباراة تاريخية لرونالدو والريال.

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