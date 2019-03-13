انت الان تتابع بونوتشي: الجماهير اللاعب رقم 12 في يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
ليوناردو بونوتشي
عبر ليوناردو بونوتشي، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته بفوز فريقه الكبير، الذي حققه البيانكونيري أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (3/0)، على ملعب أليانز ستاديوم، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا. وقال بونوتشي في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "هي ليلة مميزة لجماهير يوفنتوس بالطبع، لقد نجحنا في الرد في الملعب على الشكوك التي أحاطت بنا بعد مباراة الذهاب.. فقدنا بعض الأشياء في المواجهة الأولى، لكن خلال هذا اللقاء قدمنا كل شيء".
بونوتشي حرص على الإشادة بمشجعي يوفنتوس، قائلا: "الجماهير في ملعب أليانز كانت اللاعب رقم 12. لقد كانت ليلة باهرة حقا.. وما قيل عنا في الأسابيع الماضية أثر في اللاعبين، وهو ما جعلنا نقدم هذا الأداء، لكن الآن نحن نستهدف الفوز أمام جنوى في الكالتشيو، لمواصلة رحلتنا، والإعداد لشهر أبريل المنتظر". وخطف
وخطف يوفنتوس بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حول هزيمته في الذهاب (0-2) أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى انتصار ثمين في الإياب على أرضه في أليانز ستاديوم (تورينو) بثلاثية دون رد، ثلاثية السيدة العجوز، التي حملت توقيع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق 27 و48 و86 من ركلة جزاء.
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