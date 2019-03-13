انت الان تتابع أليجري لبوفون: بإمكانك مرافقتنا بنهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
ماسيمليانو أليجري
أشاد ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، بلاعبيه بعد الفوز بثلاثية دون رد أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، والعبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلا، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد قدم اللاعبون أداء مميزا مثلما كنت أريد، وأجريت بعض التغييرات لإحياء يوفنتوس من جديد، واللاعبون كانوا يمتلكون الرغبة والحماس، وهذا ما كان ينقصنا في لقاء الذهاب الذي خسرنا فيه 0-2، والجميع كان ينتظر هذه المباراة بشغف كبير.. كان الأداء عصبيًّا بعض الشيء، لذلك طلبت من اللاعبين أن يحافظوا على هدوئهم وتوازنهم".
وواصل أليجري: "سبينازولا قدم مباراة مميزة، وبيرنارديسكي كان باهرا، نفس الحال مع إيمري كان وكانسيلو، والفرصة التي أهدرها ليمار في الشوط الأول، كانت ستكون لحظة فارقة ضدنا، هذه الكرة كانت ستقصينا من البطولة، شعرت بنفس الشعور الذي راودني في الشوط الأول أمام ريال مدريد العام الماضي. سنركز حاليا على الكالتشيو،
ودعم أليجري، جانلويجي بوفون، قائلا: "نشكر الحارس الإيطالي على ما قدمه للسيدة العجوز، لقد شاهدنا مباراة باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد، وشعرنا بالحزن من أجله. بإمكانه مرافقتنا حال بلوغنا نهائي البطولة".
وخطف يوفنتوس بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بعدما حول هزيمته في الذهاب (0-2) أمام أتلتيكو مدريد، إلى انتصار ثمين في الإياب بثلاثية دون رد.
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