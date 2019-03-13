برشلونة يسعى لإنقاذ سمعة الكرة الإسبانية أمام ليون

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لم يعد هناك ممثل للكرة الإسبانية في دوري أبطال أوروبا سوى برشلونة، بعد خروج قطبي مدريد، وذلك على الرغم من سيطرة الأندية الإسبانية على البطولة منذ عام 2014

يستقبل برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء نظيره أولمبيك ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2018- 2019، وذلك على ملعب الكامب نو في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعادل الفريقان سلبيا بدون أهداف في لقاء الذهاب، وهي نتيجة تبدو جيدة للعملاق الكتالوني، إلا أن خروج كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان من المسابقة بعد تحقيقهما الانتصار خارج ميدانهما على كل من أياكس ومانشستر يونايتد على الترتيب، يعد جرس إنذار للبرسا بضرورة عدم التهاون من الفريق الفرنسي الذي سبق أن تغلب على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في دور المجموعات.

المواجهات المباشرة 68% من الفرق التي تتعادل سلبيا خارج ميدانها في ذهاب أي مرحلة من الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، تتمكن من التأهل إلى الدور التالي (21 فريق من أصل 31 فريقا سبق أن حققت تلك النتيجة). حقق برشلونة الانتصار في جميع المواجهات الثلاث السابقة التي خاضها على أرضه أمام ليون في دوري أبطال



68% من الفرق التي تتعادل سلبيا خارج ميدانها في ذهاب أي مرحلة من الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، تتمكن من التأهل إلى الدور التالي (21 فريق من أصل 31 فريقا سبق أن حققت تلك النتيجة). المواجهات المباشرة68% من الفرق التي تتعادل سلبيا خارج ميدانها في ذهاب أي مرحلة من الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، تتمكن من التأهل إلى الدور التالي (21 فريق من أصل 31 فريقا سبق أن حققت تلك النتيجة). حقق برشلونة الانتصار في جميع المواجهات الثلاث السابقة التي خاضها على أرضه أمام ليون في دوري أبطال أوروبا، وسجل في تلك اللقاءات 10 أهداف واستقبلت شباكه هدفين. لم يخسر أي من برشلونة وليون في أي مباراة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بل وتعادل ليون في آخر 6 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا، معادلًا الرقم القياسي لأكبر عدد من التعادلات المتتالية يحققها فريق في موسم واحد بدوري الأبطال، وكان ذلك عبر أيك أثينا في موسم 202- 2003 وجلاسكو رينجرز في موسم 2005- 2006. ويبحث برشلونة عن الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الـ12 على التوالي، وهو رقم قياسي، ويعود آخر خروج للبرسا من دور الـ16 إلى موسم 2006- 2007 أمام ليفربول، أما آخر مرة وصل فيها ليون إلى ربع النهائي فكان في موسم 2009- 2010. Advertisements وسبق أن تواجه الفريقان في دور الـ16 في موسم 2008- 2009، وحينها تعادلا 1-1 في لقاء الذهاب بفرنسا بهدف تييري هنري للبرسا وجونينيو لليون. وفي مباراة الإياب بالكامب نو، فاز برشلون 5-2 بفضل ثنائية هنري وهدف لكل من ليونيل ميسي وصامويل إيتو وساديو كيتا، بينما سجل هدفي ليون كل من جونينيو وجين ماكون. برشلونة

منذ الخسارة بثلاثية نظيفة على ملعبه أمام بايرن ميونخ يوم 1 مايو من عام 2013، حقق برشلونة 26 انتصارا في 29 مباراة خاضها على الكامب نو. برشلونةمنذ الخسارة بثلاثية نظيفة على ملعبه أمام بايرن ميونخ يوم 1 مايو من عام 2013، حقق برشلونة 26 انتصارا في 29 مباراة خاضها على الكامب نو. واهتزت شباك برشلونة بـ5 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، جميعها في الشوط الثاني ومن بينها 3 أهداف في آخر 10 دقائق. وسجل نجم برشلونة ليونيل ميسي 60 هدفًا في 60 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو، ولم يسهم النجم الأرجنتيني بأي هدف سواء بالتسجيل أو بالصناعة في 8 مباريات من آخر 11 لقاء لعبها في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال سواء على ملعبه أو خارج ميدانه. ويعد ميتز، الفريق الفرنسي الوحيد الذي سبق أن تغلب على برشلونة على ملعب الكامب نو في المسابقة الأوروبية، وكان ذلك في الدور الأول من بطولة أوروبا للأندية أبطال الكؤوس في عام 1984، أما في دوري أبطال أوروبا، فلم يتمكن أي فريق فرنسي من الحفاظ حتى على نظافة شباكه في الكامب نو في 9 مباريات، وكان باريس سان جيرمان الفريق الوحيد الذي تفادى الهزيمة على هذا الملعب بالتعادل 1-1 في عام 1995 و2013. ليون

خسر ليون 7 مباريات من آخر 9 لقاءات خاضها في دوري أبطال أوروبا خارج ميدانه في الأدوار الإقصائية، وتعادل في لقاءين، ولم يسجل أي هدف في آخر 4 مباريات منها. ليونخسر ليون 7 مباريات من آخر 9 لقاءات خاضها في دوري أبطال أوروبا خارج ميدانه في الأدوار الإقصائية، وتعادل في لقاءين، ولم يسجل أي هدف في آخر 4 مباريات منها. وسدد ليون تسديدتين على مرمى برشلونة في مباراة الذهاب، في الدقائق العشر الأولى من المواجهة، وكانت آخر تسديدة للفريق الفرنسي في لقاء الذهاب بأي صورة، بعيدة عن المرمى، في الدقيقة 52. يعود نبيل فقير للمشاركة مع ليون في مباراة اليوم بعد غيابه عن لقاء الذهاب بسبب الإيقاف، وسجل النجم الفرنسي في المبارتين اللتين خاضهما خارج أرضه في دوري الأبطال هذا الموسم.

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