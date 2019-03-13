الامارات | شيخ المعلقين علي حميد يعلن اعتزاله بشكل نهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ المعلقين علي حميد يعلن اعتزاله بشكل نهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلى شيخ المعلقين الرياضيين علي حميد اعتزاله التعليق على المباريات بشكل نهائي، وذلك من خلال شريط فيديو بثه حميد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤكداً خلاله أن مباراة شباب الأهلي والشارقة في دوري الخليج العربي للمحترفين التي علق عليها في قنوات دبي الرياضية في 22 فبراير الماضي هي الأخيرة في مسيرته.

وقال علي حميد في فيلم الفيديو القصير، إن: "القرار نهائي وجاء عن قناعة تامة باعتزال مهنة التعليق الرياضي، وأن القرار تم اتخاذه عقب مباراة الشارقة وشباب الأهلي في دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين التي صادفت يوم الجمعة في 22 فبراير، واتبعت بالتوجه إلى رحلة علاج قصيرة إلى الخارج، قبل أن أحرص بإعلاني الاعتزال عبر شريط فيديو قصير أتوجه به لجميع متابعي من جمهور الدولة والعالم العربي".

ويذكر أن علي حميد الذي استهل مهنة التعليق الرياضي في العام 1973، يعد من أول من زاول هذه المهمة في الإمارات، فضلاً عن مشوار طويل تخلله التعليق على جميع المباريات القارية، بما فيها ستة نهائيات لكأس العالم.