شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليفربول السابق: ساديو ماني مفتاح عودة «صلاح» للتألق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى نجم ليفربول السابق جايمي ريدناب أن المهاجم السنغالي ساديو ماني هو مفتاح عودة النجم المصري محمد صلاح للتألق مع ناديه ليفربول.

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وفي مقال نشره في صحيفة «ديلي ميل» قال «ريدناب»: «الموسم الماضي كان كله يدور حول محمد صلاح، قف صلاح وستوقف ليفربول، هكذا فكر المنافسون، لكنهم لا يستطيعون تحمل ذلك الآن».

وأضاف: «ساديو ماني هو تهديد على نفس القدر، يسجل الأهداف ويساعد في تحريك اللعب، ويستخدم طاقة عمله الكبيرة لبث الخوف في المدافعين. لقد سجل ماني 8 أهداف في 2019، ما يساوي مجموع ما سجله صلاح وروبيرتو فيرمينيو مجتمعين».

وتابع: «التركيز على ماني سيساعد صلاح في الحقيقة، إذ سيعطيه مساحة أكبر. هدف صلاح الأخير كان أمام بورنموث منذ أكثر من شهر، فيما يخفق في تسديداته مؤخرًا، هذا يحدث ولكنه لا يزال باستطاعته العودة بشكل جيد حين يحتاجه ليفربول».