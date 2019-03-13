"الخليج 365" يرصد أبرز التصريحات بافتتاح الأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019"

عقد اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بمناسبة افتتاح الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019
ووفق متابعة "الخليج 365"، قالت وزير تنمية المجتمع الإماراتية، حصة بنت عيسى بوحميد، في تصريحات خلال المؤتمر:"نرحب بجميع المشاركين في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 .. وسعداء باستضافة هذا الحدث العالمي في عام التسامح".
وأضافت:"الإمارات تمتلك رؤية لتمكين أصحاب الهمم تحظى برعاية ودعم من القيادة الرشيدة"، مبينة، أن "أصحاب الهمم قصص نجاح مُلهمة وشركاء في مسيرة التنمية وهم يعرفون لغة واحدة هي لغة العطاء والإنجاز".
من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للإولمبياد الخاص ماري ديفز "فخورون بما وجدناه من تفاني واخلاص لخروج هذا الحدث العالمي بأبهى صورة".
من جهته قال وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي سيف غباش "سعداء باستضافة الأولمبياد الخاص بمشاركة اكبر عدد من الدول في تاريخ الحدث العالمي".
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