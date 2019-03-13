شكرا لقرائتكم جوزيه يعود للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، في مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص جوزيه على التواجد في المران لدعم ومؤزاة الفريق قبل المباراة الهامة والمرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائري.

Advertisements وصافح جوزيه محمود الخطيب رئيس النادى والمتزواجد فى المران ولاعبي الأهلي الذين حرصوا علي استقباله بحفاوة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوزيه يعود للأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.