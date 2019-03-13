شكرا لقرائتكم لاسارتي يستعين بـ"تميمة حظ الأهلى" ..إعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق، علي هامش زيارة الأخير لمران الأحمر اذلى أُقيم صباح اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة.

وقام لاسارتي بعمل لقطة مثيرة فور مصافحته جوزيه، حيث قام بالمسح علي يديه وكتفه تيمنآ بالأسطورة البرتغالية ،واملا في تحقيق نجاحات تضاهي التي حققها جوزيه مع الفريق الأحمر.

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يذكر أن الأهلى يستعد للقاء شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب والتى سيحضرها 15 ألف متفرج بعد موافقة الأمن على رفع العدد من 10 الى 15 الف متفرج .