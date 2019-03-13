شكرا لقرائتكم "الوحش المريخي".. صحف إيطاليا تتغنى فى رونالدو بعد هاتريك أتلتيكو مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتصدر البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس صدر الصفحات الأولى للصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم،الأربعاء، بعد قيادة السيدة العجوز إلى الدور ربع النهائى لدورى أبطال أوروبا بثلاثية أمطر بها شباك أتلتيكو مدريد فى إياب ثمن نهائى البطولة، أمس الثلاثاء.





حقق فريق يوفنتوس فوز تاريخى على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة أحرزها كريستيانو رونالدو مساء أمس،الثلاثاء، فى إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا، بعدما كان خاسراً فى الذهاب بثنائية نظيفة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائى بجدارة وإستحقاق.

كتبت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" ، عنوان رئيسى لها، :"غضب رونالدو..يوفنتوس وكريستيانو فوز مجنون على أتلتيكو 3-0 وتأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا".

وأضافت، :"ثلاثية من الأسطوري رونالدو" ثم ذكرت تصريحاته الذى قال فيها :" أنا هنا من أجل هذا"، ثم تتحدث عن أليجرى وتصفه بالساحر وبيرنارديسكي بالسوبر.

فيما وصفت "توتو سبورت" رونالدو وكتبت "المريخي" ثم قالت فى عنوان قصير، :" يوفنتوس هائل.. قلب النتيجة على أتلتيكو بثلاثية رائعة من رونالدو..البيانكونيرى فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا..يوم الجمعة القرعة".

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وتحدثت صحيفة "كورييرى ديلو سبورت" عن كريستيانو رونالدو ووصفته أيضاً بـ "الوحش" وقالت، :" الاسطوري كرستيانو رونالدو يقلب نتيجة أتلتيكو مدريد بثلاثية ويقود يوفنتوس إلى ربع النهائي".

وذكرت الصحيفة، تصريحات رونالدو التى قال فيها، :"أنا هنا من أجل هذا" وتلمح إلى شكر أليجرى لجميع اللاعبين ووصفه لهم بـ "المثاليين".